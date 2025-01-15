Министр обороны Швейцарии объявила об отставке

Глава Минобороны Швейцарии Виола Амхерд объявила о намерении уйти в отставку 31 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее крупнейшая в стране Швейцарская народная партия призвала Амхерд немедленно уйти в отставку. Ее обвинили в сознательном вовлечении страны в структуры НАТО и в создании угрозы безопасности для некогда нейтрального государства. Кроме того главу МО раскритиковали за то, что она предпочитает решать гендерные вопросы в армии, а не заниматься ее вооружением.

«Сегодня я проинформировала президента Федерального совета и Национального совета о моей отставке из Федерального совета 31 марта 2025 года. После более чем 30 лет активной политической деятельности, в том числе после более четверти столетия на руководящих должностях, настало время передать бразды правления», — сказала Амхерд.

Она отметила, что думала об отставке «уже некоторое время». Отвечая на вопрос о том, связан ли этот шаг с требованием ШНП, глава МО заявила, что каждый федеральный советник принимает решение об отставке «самостоятельно и единолично».