Премьер Польши заявил о несогласии в НАТО с приемом Украины в альянс

Ряд государств-членов НАТО выступают против приема Украины в альянс. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

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По словам Туска, вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс «возбуждает сомнения и эмоции в некоторых странах». Польский премьер добавил, что поддерживает вступление Киева в НАТО, однако несогласие ряда стран не зависит от воли Зеленского.

«Для меня очевидно, что гарантии безопасности для Украины после окончания военных действий должны быть серьезными гарантиями. Нет лучшей формы гарантий безопасности для Украины, чем членство в НАТО», — заявил Туск.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО.