Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.

В интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу она отметила, что большинство беженцев не заинтересованы в трудоустройстве. По ее словам, многие украинцы, оказавшись в Европе, начали пользоваться системой компенсаций для улучшения своего благосостояния. Она указала на то, что такие действия вызывают скептицизм у европейцев по отношению к данной группе мигрантов.

«Нежелание выходцев с Украины искать работу – основная причина такого отношения», – добавила экс-министр, пишут «Известия».

Кнайсль также выразила мнение, что кризис с беженцами может распространиться на Турцию и привести к нестабильности в Азии. Она отметила, что европейские власти игнорируют эти проблемы, сравнив их поведение с действиями безответственных подростков.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев. Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель киевской администрации заявил, что украинские власти поддержали сокращение помощи украинским беженцам в Европе.