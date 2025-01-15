Туск отказался от прогноза по развитию ситуации на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским польский премьер заявил, что сценарий развития ситуации на Украине невозможно предсказать даже на ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что после завершения конфликта Польша будет готова к переговорам с Киевом «на языке уважения и конкретики».

«Мы очень честно говорили о будущем, хоть мы до сих пор не знаем сценария ближайших дней и недель», — рассказал он.

Ранее Туск обвинил Россию в подготовке воздушных терактов.