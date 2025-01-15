Пока вы не уснули: решение РФ по газу для Приднестровья и предупреждение Трампа о целях Путина

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Стало известно о решении России по газу для Приднестровья

Глава Приднестровья Вадим Красносельский объявил 15 января, что Россия поставит в регион «гуманитарный газ». Об этом сообщает РИА Новости.

Красносельский подчеркнул, что газ будет поставлен в тех объемах, которые необходимы для населения - для теплоэнергетики и промышленных предприятий исключительно Приднестровья.

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В Британии предупредили Трампа об изменившихся целях Путина

Будущему главе Белого дома Дональду Трампу стоит понять, что цели президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте изменились. Так считает военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

По его словам, избранный американский лидер до сих пор недооценивает Россию и успехи ее руководства. Трамп все еще опирается на недостоверные факты, что может повлиять на потенциальные переговоры.

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Путин озвучил священную задачу для россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что служение Отечеству остается для всех жителей страны священной задачей, передает ТАСС с заседания оргкомитета «Победа».

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена были и остаются для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — озвучил такую задачу Путин.

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Иран выступил с заявлением об идее создания военного альянса с Россией

Тегеран и Москва не намерены создавать военный альянс, подписывая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его цитирует ТАСС.

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Глава МИД Украины ответил на вопрос о запрете на переговоры с Путиным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа не вести прямых переговоров лично с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит «Европейская правда».

Главу МИД спросили о позиции Украины относительно прямых переговоров с президентом России в контексте плана Дональда Трампа о скорейшем завершении конфликта.

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Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине

Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний массированный удар ВС России по Украине, упрекнув НАТО в неисполнении обещаний. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Харькове, в Черкасской области, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Минобороны России сообщило, что 15 января был нанесен групповой удар по газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинских военных предприятий.

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Силовики будут использовать машины россиян против террористов

Силовикам разрешат использовать машины россиян против террористов. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию законопроект, согласно которому силовые структуры смогут использовать личные транспортные средства граждан в период действия контртеррористической операции (КТО).

Согласно документу, правоохранители смогут использовать любой транспорт для срочной медпомощи и преследования подозреваемых в терроризме. Порядок возмещения расходов на использование личных автомобилей граждан, согласно поправкам, определит правительство РФ.

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Российского депутата арестовали за растление малолетних в новогодние праздники

© URA.RU/TACC

Суд заключил под стражу муниципального депутата из Дагестана Шамиля Х., обвиненного в растлении двух малолетних детей в новогодние праздники. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на картотеку Нагатинского районного суда Москвы.

По данным издания, все произошло 5 января. Мужчина, находясь на лестничной площадке, совершил действия сексуального характера в присутствии детей в возрасте 11 и 12 лет.

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Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску «Вестей недели»

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в беседе с News.ru заявил, что не знает, какое высказывание в выпуске телепередачи вызвало недовольство Армении.

Он сообщил, что не понимает, «какое конкретно высказывание задело армянских братьев» и подчеркнул, что «пока нечего комментировать».

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Соседи Пугачевой на Кипре рассказали, как живет певица

© Соцсети

Певица Алла Пугачева по большей части жила в одиночестве на Кипре. Об этом kp.ru сообщили соседи исполнительницы.

По данным издания, сначала Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иностранным агентом) и детьми, дочерью Лизой и сыном Гарри, обосновались в Израиле, а потом они переехали на Кипр. Затем, как утверждают соседи певицы, дети артистов якобы начали жить и учиться в Лондоне, а Галкин гастролирует по миру.

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