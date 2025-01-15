В Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова провести третью международную конференцию по послевоенному восстановлению Украины.

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Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Я надеюсь, что вместе мы убедим наших партнеров в том, что Польша является правильным партнером в этом процессе», — сказал Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

В ходе этой же конференции глава польского правительства заявил, что его страна готова направить на территорию Украины своих военнослужащих только после окончания там боевых действий. По его словам, речь не о демонстрации близости Варшавы и Киева, а о гарантиях, которые могут вступить в силу лишь после окончания конфликта.

Туск также заявил, что Польша в рамках своего председательства в ЕС может ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.