Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга

Россия согласилась списать часть межгосударственного долга Армении за счет предоплаты поставок вооружений, которые республика так в итоге и не получила. Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, передает news.am.

По его словам, сумма вычтена из общей задолженности в соответствии с договоренностью Москвы и Еревана, однако затруднился сказать, на какой стадии находится реализация соглашения.

Пашинян оценил отношения Армении и России

До этого власти Армении отмечали, что не смогли получить от России оплаченное вооружение, но не намерены идти на конфликт и хотят решить вопрос в атмосфере партнерства. Что касается оружия, то в дальнейшем его Ереван хочет закупать у Франции и Индии.