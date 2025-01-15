Бывшего украинского президента Петра Порошенко* (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заметили в куртке люксового бренда Loro Piana. Пост на эту тему появился в Facebook-аккаунте обозревателя Валентина Гладких (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Соцсети

© Loro Piana

Политик появился на съемках собственного промо-ролика в куртке итальянской марки Loro Piana, стоимость которой, по словам Гладких, составляет 18400 евро (почти два миллиона рублей). Блогер добавил, что Порошенко часто выходит в свет в вещах люксовых брендов, в том числе Brunello Cucinelli.

Ранее в январе Порошенко опубликовал свое фото на троне в церкви. Экс-президент Украины выложил несколько снимков, посвященных шестилетию получения томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) от Константинопольского патриарха.