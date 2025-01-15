Глава МИД Украины назвал «самый дешевый вариант» обеспечения безопасности Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал членство республики в НАТО "самым дешевым вариантом" обеспечения безопасности в Европе. В интервью "Европейской правде" он также напомнил, что цель вступления страны в Североатлантический альянс закреплена в конституции.

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"Абсолютное, убедительное большинство украинцев выступает за членство в НАТО. Мы уже проходили "альтернативные варианты". Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям", - сказал Сибига.

Он назвал членство страны в военном блоке приоритетом и единственной гарантией безопасности.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вступления Украины в НАТО альянс окажется прямо у порога России. Он отметил, что может понять чувства Москвы по этому поводу. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.