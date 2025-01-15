Член Ассоциации журналистов БРИКС Лукас Лейрос заявил, что у Владимира Зеленского остается мало шансов на сохранение власти, так как и на Украине, и за рубежом у него остается все меньше союзников. Об этом Лейрос рассказал в своей статье для портала infoBRICS.

Украинские СМИ ранее рассказали, что в стране уже начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались. Считается, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае.

Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что он уже принял решение баллотироваться на второй срок. Его команда считает, что с уровнем доверия в 52 процента у него остаются шансы одержать победу. Но произойти это может при одном условии - если не будет баллотироваться бывший глава ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный.

«У Зеленского мало вариантов. Внутри страны у него заканчиваются союзники, а Запад все более четко выражает свою заинтересованность в его замене», - считает автор статьи.

Названа самая роковая ошибка Владимира Зеленского

По словам Лейроса, Зеленский пытается сохранить несколько созданных им альянсов, которые позволили бы ему создать коалицию и нейтрализовать кандидатуру Залужного. Автор статьи отметил, что Залужный может получить значительную поддержку со стороны стран НАТО, если решит баллотироваться.

При этом, по мнению Лейроса, независимо от того, кто победит на выборах, «политический хаос» на Украине далек от завершения. Он подчеркнул, что страна погружается в беспрецедентный социальный кризис. Даже если новый лидер Украины получит поддержку на международном уровне, внутри страны будет усиливаться оппозиция и нестабильность, считает автор статьи.