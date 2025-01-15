Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний массированный удар ВС России по Украине, упрекнув НАТО в неисполнении обещаний. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Харькове, в Черкасской области, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Минобороны России сообщило, что 15 января был нанесен групповой удар по газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинских военных предприятий.

По словам Зеленского, по территории страны был нанесен «очередной российский массированный удар», целями которого стали «газовая инфраструктура и энергетические объекты». При этом он упрекнул западных союзников в неисполнении обещаний, и призвал дать Украине больше систем противовоздушной обороны.

«Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и на встрече на базе Рамштайн сделали обещания, которые до сих пор не выполнили», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Пожар возле офиса Зеленского и тревога по всей стране: главное о взрывах на Украине

Ранее на встрече на базе «Рамштайн» в Германии министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи на 500 миллионов долларов, включающего ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.