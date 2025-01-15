МИД Армении назвал причину вызова посла России

МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина в связи с высказываниями в эфире российского ТВ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Оно расценило высказывания, прозвучавшие 12 января в эфире одной из новостных программ, "направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".