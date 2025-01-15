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Каким будет курс Госдепа США при Трампе

Сенатор от Флориды Марко Рубио пообещал реализовать концепцию новоизбранного президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» в ходе своей работы на посту госсекретаря США, сообщает The Associated Press. На слушаниях по утверждению своей кандидатуры Рубио заявил, что администрация Трампа проложит новый путь, поставив американские интересы «превыше всего». AP отмечает, что государственные секретари играли ключевую роль в формировании внешней политики США с момента основания страны.

Рубио подчеркнул, что послевоенный мировой порядок не просто устарел - теперь он стал оружием, которое используется против США. AP отмечает, что Рубио родился в Майами в семье кубинских иммигрантов. Если его кандидатуру утвердят, он станет первым латиноамериканцем во главе Госдепартамента США. В своих выступлениях он не раз предупреждал о растущих военных и экономических угрозах для Соединенных Штатов, особенно со стороны Китая, который, по его мнению, «извлекает выгоду из глобального мирового порядка».

Задержанный президент Южной Кореи отказался говорить

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль стал первым действующим лидером страны, задержанным для допроса по уголовному делу. Однако пока усилия следователей не увенчались успехом - политик отказывается давать показания, сообщает Yonhap.

О задержании Юна в его резиденции стало известно 15 января. В течение 48 часов он должен быть допрошен по делу о введении военного положения. После этого следователи могут просить об ордере на арест президента. После введения военного положения 3 декабря 2024 года оппозиция запустила процедуру импичмента Юн Сок Ёля. Парламент одобрил импичмент со второго раза, теперь это решение должен утвердить Конституционный суд страны.

В США оценили шансы ведущего Fox News стать главой Пентагона

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет назначить Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана армии, главой Пентагона. Сенаторы-республиканцы Маркуэйн Маллин и Том Коттон заявили Fox News, что Хегсет наберет достаточно голосов для утверждения на пост министра обороны после спорных слушаний 14 января.

По мнению Маллина, Хегсет получит мощную поддержку от всех республиканцев - как мужчин, так и женщин. Ранее сообщалось, что женщины Республиканской партии скептически отнеслись к выдвижению Хегсета из-за его высказываний против женщин, участвующих в боевых действиях, и на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Хегсет отрицает обвинения. Коттон выразил надежду, что демократы не будут каким-либо образом препятствовать выдвижению Хегсета.

В Саксонии призвали восстановить «Северный поток»

Премьер Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер заявил, что газопровод «Северный поток» необходимо восстановить. В интервью Berliner Zeitung Кречмер подчеркнул, что это должно быть сделано как можно скорее.

Как отметил премьер Саксонии, власти Германии призывали к энергетической независимости от России, но в итоге оказались в новой зависимости. Частично это связано с диверсией на «Северных потоках», повлекшей «драматические последствия» для цен на различные энергоносители. Кречмер также раскритиковал санкционную политику западных стран и заявил, что нынешнее правительство Германии ответственно за введение необдуманных санкций.

«Байден выезжает из Белого дома. А как насчет секретных документов?»

В последний раз, когда Джо Байден покидал свой пост на госслужбе, он забрал с собой тысячи документов, оставшихся от его работы вице-президентом США. Тогда Байден увез домой и некоторые секретные документы, которые следовало бы передать в Национальный архив, пишет Associated Press.

Этот шаг положил начало федеральному расследованию на предмет того, нарушил ли Байден закон сознательно. По итогам расследования был выпущен «дискредитирующий» отчет Министерства юстиции, в котором Байден был назван «пожилым человеком с плохой памятью». Сейчас, за считанные дни до инаугурации Дональда Трампа, в Белом доме идет подготовка отъезда Байдена. Из резиденции президента снова выносят документы, и пока неизвестно, относятся ли какие-то из этих бумаг к гостайне. Бывшим президентам США разрешено забирать из Белого дома дневники и семейные фотографии. Но большинство бумаг и служебных записок должны отправляться в Национальный архив. Однако это никак не контролируется - фактически всё зависит от добросовестности покидающего Белый дом политика.