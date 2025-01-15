В Британии предупредили Трампа об изменившихся целях Путина

Будущему главе Белого дома Дональду Трампу стоит понять, что цели президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте изменились. Так считает военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

По его словам, избранный американский лидер до сих пор недооценивает Россию и успехи ее руководства. Трамп все еще опирается на недостоверные факты, что может повлиять на потенциальные переговоры.

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — подчеркнул Меркурис в своем блоге на YouTube.

Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров. Сначала он говорил, что сделает это чуть ли не за один день, но позже скорректировал планы — на полгода.

Названо возможное место встречи Путина и Трампа

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «спорными» претензии Трампа на Канаду и Гренландию.