В Киргизии предложили демонтировать памятник Ленину в центре столицы

Вице-спикер парламента Киргизии Нурбек Сыдыгалиев предложил демонтировать памятник Владимиру Ленину в центре столицы республики. Об этом сообщает издание «Орда».

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«Площади присвоили имя Турдакуна Усубалиева. Я считаю, что нужно заменить памятник Ленину на памятник Усубалиеву. Это мое предложение, с такой же просьбой ко мне обратились жители Кочкорского района», — приводятся в публикации слова парламентария.

Турдакун Усубалиев — советский государственный деятель, первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Киргизии. В 2020 году его имя было присвоено центральной площади Бишкека.

Ранее в Одессе демонтировали памятник исполнителю Владимиру Высоцкому, установленный у Одесской киностудии. Его планировали установить возле павильона на территории киностудии.