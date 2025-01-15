У президента Украины Владимира Зеленского осталось мало вариантов по сохранению своей власти из-за сокращения числа союзников.

Неприятный прогноз для украинского лидера сделал аналитик Лукас Лейроз в статье для западного портала InfoBrics.

«У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене», — считает автор публикации.

По мнению Лейроза, украинский президент предпринимает попытки не допустить экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного к власти и по этой причине пытается сохранить на своей стороне оставшихся союзников.

Названа самая роковая ошибка Владимира Зеленского

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил участвовать в следующих выборах президента Украины. При этом отмечалось, что действующий украинский лидер будет баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.