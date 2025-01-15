Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление сотрудничество в космической отрасли и участие в совместной программе ради быстрого завершения конфликта на Украине.

Об этом сообщает Hill.

— В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе «Артемида» в обмен на мир с Киевом, — написали в издании.

При этом главными целями проекта считаются полет на Марс и возобновление космических миссий на Луну. Отмечается, что Россия также получит доступ к современным технологиям США.

В МИД РФ прокомментировали сообщения о переговорах РФ и Украины

Проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович заявил, что ОАЭ могут стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. При этом переговоры по украинскому кризису будут проводиться с учетом актуальных реалий на месте.

До этого философ, политолог и социолог Александр Дугин высказал мнение, что переговоры между президентом Путиным и Трампом по решению конфликта на Украине могут затянуться. По его словам, российскому президенту придется долго объяснять американскому коллеге, что Киев находится в зоне интересов Москвы.