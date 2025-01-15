Пожар возле офиса Зеленского и тревога по всей стране: главное о взрывах на Украине

Утром в среду, 15 января, во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В нескольких украинских областях прогремели взрывы, главное о ситуации - в материале «Рамблера».

Харьковская и Черкасская области

По данным украинских СМИ, ранним утром 15 января в Харькове произошла серия мощных взрывов. Затем взрывы прогремели в Черкасской области - в окрестностях Черкасс.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что удар был нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове. В Черкассах, по данным Лебедева, удар был нанесен по району аэропорта, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении.

Запад Украины

В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях сообщили о нескольких взрывах. В регионах работали средства ПВО. Других деталей местные власти не привели.

Киев и область

После 08:00 (по местному времени) воздушную тревогу в областях Украины начали постепенно отменять. О взрывах в Киеве утром 15 января не сообщалось, однако в центре города - на улице Крещатик - около восьми утра загорелась электроподстанция. Причины пожара не уточнялись.

Рядом с указанным адресом находится станция киевского метро «Крещатик», а также Банковая улица, где расположен офис Владимира Зеленского.

Лебедев заявил РИА Новости, что удар был нанесен по району аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области. Он отметил, что там расположены «хорошие склады», а само место - «закрытое и охраняемое». По словам Лебедева, после удара туда направились машины скорой помощи, движение на некоторых улицах перекрыли.

Отключения света

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что взрывы повлияли на работу энергетической инфраструктуры. Власти начали вводить превентивные меры и ограничивать потребление электричества. Аварийные отключения света были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Уничтожение пускового комплекса ВСУ

Лебедев сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, как минимум одна пусковая установка ВСУ, из которой ранее обстреляли Брянскую область, была уничтожена при ударе в Черниговской области. По его данным, установка находилась на севере региона, неподалеку от села Хреновка.