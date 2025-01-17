В Румынии предложили провести в стране переговоры России и Украины

Румыния может стать местом проведения переговоров России и Украины, Диана Шошоакэ.

По ее мнению, в случае изменение политической ситуации в стране после выборов, Бухарест мог бы выступить посредником между двумя государствами. Усилия Румынии могли бы «прекратить военные действия» и «установить мир в регионе», — считает парламентарий.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Трампа может пройти в столице страны — Братиславе. Он также указал, что власти восточноевропейской страны будут рады подобной возможности, так как она восстанавливает диалог Москвы и Вашингтона.