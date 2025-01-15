В Киеве загорелась электрическая подстанция у офиса Зеленского
В центре Киева на улице Крещатик возле офиса Владимира Зеленского загорелась электрическая подстанция, сообщили в горадминистрации украинской столицы.
Электрическая подстанция загорелась в центре Киева на улице Крещатик, 15, передает ТАСС.
По сообщению городской администрации, инцидент произошел недалеко от Банковой улицы, где находится офис Владимира Зеленского.
Местные СМИ публикуют фотографии с места происшествия, на которых виден большой столб черного дыма.
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Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины.
Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.
Также сообщалось, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги.