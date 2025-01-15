Планируемые переговоры между лидерами России и США определят дорожную карту по прекращению конфликта на Украине.

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Об этом заявил глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир, передает РИА Новости.

«Я ожидаю, что по итогам встречи Трампа и Путина будет определена дорожная карта для прекращения российско-украинской войны, возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат», — заявил он.

По словам аналитика, население Украины столкнулось с «катастрофическим процессом», в который украинский лидер Владимир Зеленский втянул страну. Он добавил, что западные страны использовали украинского президента в своих интересах, поэтому у Украины нет причин для продолжения конфликта. Дашдемир подчеркнул, что все закончится после прекращения поставок вооружений со стороны Запада.

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До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут затянуться. По его словам, на «какие-то подвижки» по урегулированию конфликта можно рассчитывать только после того, как Путин объяснит Трампу, что «Украина — наш «штат».