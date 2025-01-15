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© EPA/TACC

Антивоенные активисты США высказались за урегулирование украинского кризиса

Американские активисты антивоенного движения высказались за скорейшее урегулирование украинского кризиса, которое послужило бы основой для создания архитектуры взаимной безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя Группы изучения Лос-Аламоса Грега Мелло.

Общественники подчеркивают, что уходящая администрация Джо Байдена "сделала шаги для начала новой гонки ядерных вооружений", и считают, что без мира на Украине контроль над ядерными арсеналами являются практически невозможным.

Бойцы РФ уничтожили основные силы ВСУ в Загрызове

Российские военнослужащие в результате успешной атаки уничтожили основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Загрызове и начали бои за освобождение Богуславки в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он уточнил, что российские войска продолжают продвигаться на купянском направлении. По его словам, сейчас начаты активные действия по уничтожению украинских вооруженных формирований в Богуславке и ее окрестностях.

Президента Южной Кореи арестовали

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль подозревают в организации мятежа в качестве лидера заговорщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

"В 10:33 по местному времени (04:33 мск) ордер на арест президента Юн Сок Ёля был применен", - заявили журналистам в управлении.

Трамп намерен ускорить поставки оружия Тайваню

Избранный глава администрации США Дональд Трамп планирует ускорить поставки американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщает ТАСС.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц указал, что Тайвань уже выплатил более $20 млрд за вооружение, и новая администрация будет работать над выполнением этих контрактов в качестве меры сдерживания Китая.

Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего из-за принимаемых внутренних решений. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в стране происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а люди уезжают из-за отсутствия возможности работать и обеспечивать свои семьи.

Тимошенко также раскритиковала закон, позволяющий международному совету формировать Конституционный суд Украины, назвав это нарушением международного права и приравнивающим страну к статусу бесправной колонии.