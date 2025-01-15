Тайвань открыл первый стартап-хаб в Кремниевой долине

Тайвань открыл первый стартап-хаб в Пало-Альто, одном из городов Кремниевой долины в американском штате Калифорния, с целью помочь тайваньским технологическим стартапам "обрести мировую известность".

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Startup Island Taiwan Silicon Valley hub сосредоточится на поддержке стартапов, организованных тайваньцами. Такая помощь будет осуществляться "путем предоставления профессиональных консультаций, коворкинг-пространств и общественных платформ", приводит информацию Национального совета по развитию (NDC) острова газета Taipei Times.

Руководство совета полагает, что хаб продемонстрирует сильные стороны Тайваня в области полупроводников и искусственного интеллекта.

Стартап-хаб в Кремниевой долине стал вторым подобным зарубежным центром, созданным NDC, после того, как аналогичный хаб был открыт в Токио в сентябре прошлого года, отмечает газета.