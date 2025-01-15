В Южной Корее впервые арестовали президента

Временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали. Об этом пишет агентство Yonhap («Ёнхап»).

Сообщается, что автомобиль, в котором, предположительно, находится глава государства, покинул резиденцию в сопровождении конвоя и направляется в сторону Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации. Он отметил, что президент принял такое решение, чтобы предотвратить инциденты в случае физического столкновения между его службой охраны и полицией. Однако, подчеркнул правозащитник, глава государства считает свой арест незаконным.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент Юн Сок Ёля. За отстранение президента от должности выступили 204 законодателя. В результате его полномочия были приостановлены. 31 декабря Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест южнокорейского лидера.