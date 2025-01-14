Одержимый продлением жизни миллионер Джонсон отказался от одного препарата

Американский миллионер Брайан Джонсон, известный своей одержимостью продления жизни, перестал принимать один из препаратов из-за страха, что он не замедлит, а ускорит его старение. Об этом сообщает Gizmodo.

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Портал напомнил, что за последние несколько лет 46-летний Джонсон потратил на свое омоложение миллионы долларов. С этой целью он ежедневно принимает 54 различных препарата, которые должны помочь ему увеличить его продолжительность жизни и побить мировой рекорд «по обращению возраста вспять». Однако ранее он сообщил, что перестал пить один из них — рапамицин, поскольку у него возникли опасения, что он не замедляет, а ускоряет его старение.

«Несмотря на огромный потенциал доклинических испытаний, мы с моей командой пришли к выводу, что преимущества пожизненного приема рапамицина не оправдывают серьезных побочных эффектов (инфекции кожи, нарушения липидного обмена, повышение уровня глюкозы). Кроме того в новом исследовании было указано, что препарат ускоряет старение у людей в течение 16 эпигенетических часов. Было решено полностью прекратить его прием», — приводятся в тексте слова Джонсона.

Известно, что миллионер принимал рапамицин в течение последних пяти лет.

Напомним, что с целью продления своей жизни Джонсон также отказался от употребления алкоголя, курения, придерживается здорового питания и занимается спортом по несколько часов в неделю. В 2021 году он создал проект Blueprint, цель которого изменить биологический возраст более 70 его органов. Через два года он заявил, что его сердце «помолодело» на пять лет, кожа — как у 28-летнего, а легкие — как у 18-летнего. В том же году для омоложения миллионер переливал себе плазму своего 17-летнего сына Талмайджея, но затем отказался от этой затеи, поскольку она оказалась бесполезной.