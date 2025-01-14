Раскрыты детали разговора Трампа и Байдена об Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден пытался убедить своего преемника Дональда Трампа продолжить поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Кирби сделал во время брифинга с журналистами. По его словам, действующий президент пытался убедить Трампа обеспечить Украине «позицию силы» в потенциальных переговорах с Россией.

«Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать, сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», — рассказал Кирби.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа.