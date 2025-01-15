В Тбилиси прошла антиправительственная акция

Антиправительственная акция прошла в центре Тбилиси 14 января, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

Как отмечает агентство, митинг, в котором участвовали актеры, прошел маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели с лозунгом «Театр и зрители против тирании». Протестующие требуют проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.

Ранее стало известно, что в Батуми неизвестные лица избили лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Оппозиционер был госпитализирован с травмами лица, но в настоящее время уже выписан из медицинского учреждения.