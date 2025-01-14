В Эстонии предложили закрыть границу с Россией

Эстонская партия Isamaa предложила законопроект о закрытии границ с Россией, пишет телерадиокомпании ERR.

По данным портала, лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу объяснил необходимость такого решения «гибридными атаками», которые якобы были организованы Россией против Эстонии и ее союзников.

Политик подчеркнул, что у служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия окончательного решения о закрытии границ.

Кроме того, Рейнсалу обвинил Россию в повреждении электрокабеля Estlink 2 в Финском заливе.

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Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в закрытии границ с РФ нет необходимости. Он пояснил, что эта мера «не решит проблему безопасности».