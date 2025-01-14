Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве. Об этом 14 января передает «Интерфакс».

«Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия», — заявил Блинкен по результатам встречи.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Вашингтон подводит Ереван к «национальному самоубийству».

Представители службы отметили, что США пытаются переориентировать Армению «на прозападный курс развития» тем же способом, который был опробован на Украине и в Молдавии. С этой целью Вашингтон усиливает давление на армянскую политическую элиту.

Дмитрий Песков заявил, что США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе и пытаются затягивать в свой кильватер новые государства.