Принцесса Уэльская Кэтрин заявила, что у нее наступила ремиссия рака. Об этом сообщает Sky News.

По словам принцессы, она все еще занимается лечением, а для полного восстановления ей необходимо какое-то время. Помимо этого, она также поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку во время ее борьбы с болезнью.

Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где проходила курс лечения

«Я испытываю облегчение сейчас, находясь в ремиссии. Я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Как знает любой, кто сталкивался с диагнозом рака, нужно время, чтобы вернуться к новой реальности», — заявила она.

Напомним, что 22 марта принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что у нее был обнаружен рак.