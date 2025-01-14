Фицо примет участие в заседании по вотуму недоверия его правительству

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что собирается принять участие в заседании парламента по вынесению вотума недоверия его правительству. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению Фицо в социальных сетях, он рекомендует провести заседание 21 января. При этом он признал, что финальное слово в этом решении остается за исполняющим обязанности главы парламента Словакии.

«Самая подходящая дата для внеочередного заседания парламента о вотуме недоверия правительству, которое хочет инициировать оппозиция, — 21 января 2025 года. При том условии, что так решит исполняющий обязанности главы парламента Словакии Петер Жига. Подтверждаю, что приму участие на этом заседании как глава правительства», — заявил он.

Ранее глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что словацкая оппозиция собирается вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия правительству Фицо.