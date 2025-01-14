В Сиднее закрыли пляжи из-за странных шаров
В Австралии на девяти пляжах были обнаружены странные бело-серые шары. На фоне этого власти вынуждены были закрыть пляжи, пишет The Guardian.
Специалисты экстренных служб начали масштабные работы по очистке пляжей.
По мнению ученых, объекты на пляжах представляют собой «смоляные шары», которые образуются при контакте нефти, воды и мусора.
Ранее сообщалось, что городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения.
По мнению исследователей, состав шаров был похож на состав «фатбергов» — застывших в в канализационной системе объектов из масла и жира, которые остаются после приготовления еды и чего-то неразлагающегося (например, влажных салфеток).