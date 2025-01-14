В Сиднее закрыли пляжи из-за странных шаров

В Австралии на девяти пляжах были обнаружены странные бело-серые шары. На фоне этого власти вынуждены были закрыть пляжи, пишет The Guardian.

© Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика

Специалисты экстренных служб начали масштабные работы по очистке пляжей.

По мнению ученых, объекты на пляжах представляют собой «смоляные шары», которые образуются при контакте нефти, воды и мусора.

Ранее сообщалось, что городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения.

По мнению исследователей, состав шаров был похож на состав «фатбергов» — застывших в в канализационной системе объектов из масла и жира, которые остаются после приготовления еды и чего-то неразлагающегося (например, влажных салфеток).