США могут потребовать от Украины признать территориальные потери

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом допускает возможность потребовать от Украины признать территориальные потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

По словам Салливана, США могли бы выдвинуть такое требование в обмен на продолжение военной помощи. При этом советник подчеркнул, что в данный момент США не хотят пользоваться этой возможностью.

«Мы могли бы сказать: "Вы ничего больше не получите, если не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории". Это вариант, доступный нам. <...> Я не думаю, что США должны говорить Украине: "Вы просто должны сдаться. Мы закончим, если вы не сдадитесь". Я считаю, что это ненадлежащее использование американского влияния», — рассказал он.

Ранее Салливан заявил, что США не хотят диктовать Украине условия переговоров.