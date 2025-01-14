В Польше оценили планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США

Планы избранного американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США являются спорными и вызывают беспокойство.

Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Некоторые из высказываний новой администрации США и планы, в частности, касающиеся присоединения Канады или Гренландии, некоторые действия в Европе и влияние на электоральную ситуацию в других странах — это все вызывает определенное чувство беспокойства и является спорным», — счел польский политик.

При этом Туск указал на то, что отношения стран Европейского союза и США являются «бесценными».

Зачем Трампу Гренландия и как США могут получить контроль над ней?

Ранее отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил, что Трамп своими высказываниями о желании заполучить Гренландию пытается запугать другие страны. По его мнению, США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата самого большого острова в мире, потому что располагают собственными природными ресурсами.