Маск планирует разместить штаб-квартиру своего ведомства в Белом доме

Илон Маск намерен использовать офисные помещения Белого дома в качестве штаб-квартиры нового ведомства DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которое он возглавит вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, такое расположение штаб-квартиры позволит Маску при необходимости "получать быстрый доступ к избранному президенту [США] Дональду Трампу" после его инаугурации 20 января. Тем не менее источники издания отметили, что Маску в ходе бесед с членами команды Трампа не удалось выяснить, каким будет порядок его допуска в Западное крыло Белого дома, где находится офис главы государства.

Как пишет NYT, пока не ясно, получит ли Рамасвами наравне с Маском право пользоваться помещениями Белого дома. Кроме того, не раскрывается информация о штате их будущего ведомства и статусе самого Маска. Некоторые члены переходной команды Трампа предполагают, что предприниматель может стать "специальным государственным служащим" - этот статус предусматривает более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем у обычных госслужащих.

В декабре 2024 года газета The Washington Post сообщила, что Маска называют "теневым президентом" США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Телекомпания NBC обращала внимание на то, что в окружении Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам источника NBC, бизнесмен ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа.

Во главе министерства по повышению эффективности правительства Маск и Рамасвами намерены радикально изменить систему государственного управления в США. При этом новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут стать ключевым элементом работы DOGE.