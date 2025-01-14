Пока вы не уснули: МО о крупной атаке ВСУ на РФ и пересмотр Трампом обещаний по Украине

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Минобороны прокомментировало крупную атаку ВСУ на РФ

Средства противовоздушной обороны России за последние 24 часа сбили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, снаряд HIMARS и 180 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Каллас предложила способ лишить Россию доходов

Союзники Украины должны работать над снижением предельной цены на российскую нефть. С таким призывом выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ее процитировало агентство Bloomberg.

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Трамп пересмотрел свои обещания по Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп больше не планирует закончить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Один из них заявил, что вся команда Трампа одержима идеей силы и выглядит сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине.

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Россия запросила срочные переговоры с Сербией

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Москва запросила срочные переговоры с Сербией после того, как США в рамках нового пакета санкций потребовали вывода российского капитала из нефтяной компании Naftne industrije Srbije (NIS). Об этом на пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

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Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза после выступления российской делегации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

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Суд в Москве оштрафовал Google на миллиарды рублей

Московский суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей за уклонение от исполнения административных наказаний, назначенных компании ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за систематическое неудаление фейков об СВО и запрещенной в РФ информации.

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Лавров выступил с призывом к Армении

Правительство Армении должно решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к ЕС и США.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

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Рублев проиграл 18-летнему бразильцу в первом круге Australian Open

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Australian Open — 2025. В первом круге он потерпел поражение от преодолевшего квалификацию 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки (112-й номер рейтинга ATP) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

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Стала известна реакция Фицо на приглашение Зеленского посетить Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в пятницу, 17 января, в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента Словакии Тибора Гашпара.

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Россия может лишиться доступных электромобилей и гибридов

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Новые размеры утилизационного сбора на электрокары и гибриды неизбежно скажутся на их цене, в особенности на доступные модели.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

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