Броберг: 75% жителей Гренландии выступают за независимость от Дании

Бывший глава МИД Гренландии Пеле Броберг заявил, что 75% жителей острова выступают за независимость от Дании. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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«75% выступают за независимость, но лишь незначительное меньшинство — за то, чтобы стать американскими гражданами», — заявил Броберг.

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По его словам, американцами хотят стать 0,0001% населения Гренландии.

Ранее Броберг рассказал RT, что США хотят присоединить Гренландию из-за её географического положения.