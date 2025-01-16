Броберг: 75% жителей Гренландии выступают за независимость от Дании
Бывший глава МИД Гренландии Пеле Броберг заявил, что 75% жителей острова выступают за независимость от Дании. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«75% выступают за независимость, но лишь незначительное меньшинство — за то, чтобы стать американскими гражданами», — заявил Броберг.
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По его словам, американцами хотят стать 0,0001% населения Гренландии.
Ранее Броберг рассказал RT, что США хотят присоединить Гренландию из-за её географического положения.