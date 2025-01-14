Трамп пересмотрел свои обещания по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп больше не планирует закончить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Один из них заявил, что вся команда Трампа одержима идеей силы и выглядит сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине.

По мнению премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Европа может убедить следующего президента США усилить Киев перед переговорами.

До этого сообщалось, что Трамп среди обещаний, которые он намерен воплотить в жизнь в первый же день своего президентства, чаще других называл урегулирование конфликта на Украине.

Трамп назвал одно условие для переговоров с Путиным

За период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года в 122 заявлениях тема урегулирования конфликта в первый день президентства поднималась Трампом 33 раза.

Также глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой. Эксперт назвал конфликт Москвы и Киева «стратегически важным» для Вашингтона.