Стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России. На это указала немецкая газета Die Junge Zeitung.

По данным издания, Североатлантический альянс принял решение о создании структуры в регионе Балтийского моря еще 30 декабря. Поводом стало якобы преднамеренное повреждение кабеля между Финляндией и Эстонией нефтяным танкером Eagle S. Издание отмечает, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 января объявила об отправке кораблей и заявила, что более широкое присутствие НАТО оказывает успокаивающий, стабилизирующий эффект.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.