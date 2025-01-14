Словацкая оппозиция внесет в парламент предложение о вотуме недоверия Фицо

Словацкая оппозиция в ближайшее время внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка.

«Мы, все оппозиционные партии, будем подавать предложение о вотуме недоверия в ближайшие дни», — сказал Шимечка на пресс-конференции, участие в которой приняли все оппозиционные партии Словакии.

Словацкая оппозиция после визита Фицо в Москву обвиняет главу правительства в попытках «затащить страну на Восток». По словам Шимечки, Словакия находится на перепутье, а премьер готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

12 января премьер-министр Словакии в эфире словацкого телеканала заявил, что наложит вето на помощь Украине от Европейского союза, если переговоры по возобновлению транзита газа через украинскую территорию ни к чему не приведут.