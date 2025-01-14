На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном

Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению воинского контингента на Украине, а также ее потенциальное расширение с вовлечением других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи отмечали, что французы не согласны с подобными действиями. Один из комментаторов с ником @curiositymata назвал и Макрона, и Зеленского — диктаторами.

«И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит», — добавил он.

Пользователь @alexglvr отметил, что решение о вводе войск — это решение только Макрона. Он призвал провести референдум по этому вопросу. Комментатор @Fexalt3 же написал, что Зеленский ежедневно сообщает о своих дискуссиях с международными лидерами. Он задался вопросом: почему президенты этих стран так много времени тратят на Украину, вместо того чтобы заниматься решением проблем своих стран.

«Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять военные контингенты в Украину. Это прихоть президента, который хочет поиграть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь», — написал пользователь с ником @corynagos.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал о своей беседе с Макроном по размещению воинских контингентов Франции на Украине. По его словам, главы двух стран обговорили практические шаги по реализации меры, а также потенциальное расширение инициативы.