СМИ: Байден оставил Трампу рычаги давления на РФ

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин призвали новую администрацию Дональда Трампа сохранить «рычаги давления» на украинский кризис. В своей статье для The New York Times чиновники заявили, что США должны добиваться «мира через силу, а не через капитуляцию».

Блинкен и Остин покинут свои посты менее чем через неделю вместе с президентом США Джо Байденом и его администрацией. В понедельник, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Ранее Трамп неоднократно критиковал политику Байдена по Украине и даже обещал завершить украинский кризис «за 24 часа».

В статье Блинкена и Остина подчеркивается, что за последние три года США «сплотили около 50 стран со всей планеты, чтобы помочь Украине». Штаты создали глобальную коалицию, члены которой выделили Киеву 126 миллиардов долларов.

В последние месяцы США и их партнеры увеличили военную помощь ВСУ - включая сотни тысяч артиллерийских снарядов, дополнительные ракеты ПВО, бронетехнику и боеприпасы класса «воздух-земля».

Также Вашингтон позволил Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Кроме того, США ввели против РФ беспрецедентные санкции, заблокировали активы страны и ввели запреты в отношении крупнейших российских банков.

«Все это дало рычаги влияния Украине - и следующей администрации США», - заявили Блинкен и Остин.

Чиновники подчеркнули, что, несмотря на все это, Украина сталкивается с серьезными проблемами на поле боя, а Россия продолжает свое продвижение. Они призвали новую администрацию США использовать все эти рычаги давления для прекращения конфликта и установления прочного мира. По их мнению, такой мир должен гарантировать, что украинцы смогут «процветать как суверенная демократия».

«Именно так будет выглядеть мир через силу», - подчеркивается в статье.

По словам Блинкена и Остина, отказ от рычагов влияния путем сокращения помощи и принуждения Украины к преждевременному прекращению огня просто позволит России «отдохнуть и перевооружиться». Уходящие американские чиновники заявили, что это стало бы для Украины и США «миром через капитуляцию».