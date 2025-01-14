Лукашенко дал напутствие новому послу в Израиле

Если найти правильную дорогу, у Минска будут добрые отношения с Израилем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня он произвел ротации в посольствах и министерствах. В частности, чрезвычайным и полномочным послом в Израиле назначен Юрий Ярошевич.

«Не знаю, как ему будет там работаться, там непросто будет. Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.

По словам президента, в еврейском государстве есть много тех, кто не хотел бы выстраивать с Минском отношения, но большинство людей «ценят и уважают Беларусь». Одновременно в Израиле иного белорусов, которые в свое время уехали, их дети.

«Как там строить отношения, я думаю, ты лучше меня знаешь», — сказал глава государства новому послу.

Ранее Лукашенко говорил, что если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать.