Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил с призывом восстановить газопровод «Северный поток». Он высказался об этом в интервью газете Berliner Zeitung.

© Lenta.ru

Как указал Кречмер, проблему «Северного потока» необходимо решить.

«Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на "Северный поток — 1", повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители», — объяснил он.

Премьер-министр также подверг критике санкционную политику Запада и назвал ответственными за введение необдуманных ограничений «Зеленых» и министра обороны ФРГ Роберта Хабека. Кречмер счел основными ошибками в управлении Германией рост цен на энергоносители, защиту климата и государственное регулирование экономики.

Кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ призвала запустить «Северный поток»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальные факты, установленные в результате диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», были бы убийственны для Запада.