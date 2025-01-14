Обзор иноСМИ: «неприемлемое» поведение Трампа и последние попытки Байдена навредить России

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В ЕС назвали обрывы балтийских кабелей неслучайными

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) по технологическому суверенитету и безопасности Хенна Вирккунен заявила, что повторяющиеся инциденты с обрывом кабелей в Балтийском море не случайны. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

Вирккунен подчеркнула, что обрывы кабелей, относящихся к критической инфраструктуре, «не могут быть случайностью, если они происходят много раз в год». Вице-председатель ЕК рассказала, что финские власти продолжают расследование инцидентов с кабелями. На это неделе представители балтийских стран, руководства ЕС и НАТО проведут встречу в Хельсинки, чтобы обсудить, как можно предотвращать подобные инциденты и отвечать на них.

«Отчаянная попытка» Байдена конфисковать российские активы

За считанные дни до передачи ключей от Белого дома Дональду Трампу администрация уходящего президента США Джо Байдена предпринимает «последнюю отчаянную попытку» конфисковать сотни миллиардов долларов российских активов в качестве будущего рычага давления по Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Помощники Байдена долгое время работали над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов активов РФ на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения. Эти деньги принадлежат российскому Центробанку и были заморожены три года назад. Большая часть этих средств по-прежнему хранится в банках ЕС, хотя небольшая часть остается и в кредитных организациях США. По словам одного из источников CNN, если активы будут конфискованы, это станет «простым посланием» Москве: «Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить». Сотрудники администрации Байдена «тесно консультировались» по этой теме с командой Трампа. По данным CNN, лагерь Трампа в целом поддерживает эту стратегию, однако европейцы от нее «не в восторге», считая, что она может нарушать международное право.

Президент Литвы назвал поведение Трампа «неприемлемым»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что притязания новоизбранного главы США Дональда Трампа на Гренландию «неприемлемы в XXI веке». Об этом сообщает TV3.

По словам Науседы, недавние заявления Трампа о Гренландии и Канаде «ставят под сомнение границы государств». Президент Литвы назвал это недопустимым в современном мире. Он подчеркнул, что XIX век был «последней эпохой, когда территории покупались и продавались». В XXI веке следует уважать территориальную целостность и суверенитет, «особенно стран, которые признаны в мире и исповедуют демократические принципы», подчеркнул Науседа. Он призвал рассматривать заявления Трампа «как своего рода недоразумение».

У президента Перу возникли проблемы на работе из-за ринопластики

Президент Перу Дина Болуарте провела четыре часа на допросе у прокуроров, сообщает The Guardian. Болуарте пришлось давать объяснения своему двухнедельному отсутствию на рабочем месте из-за операции по пластике носа. 62-летняя президент настаивает, что ее ринопластика была медицинской (из-за проблем с дыханием), а не косметической. Речь идет об операции, которую президент Перу перенесла в июле 2023 года. Прокуроры обращают внимание, что Болуарте не назначила исполняющего обязанности президента на время своего отсутствия.

В связи с этим ей вменяют оставление президентского поста без уважительной причины. Некоторые законодатели призвали отстранить Болуарте от должности, отметив, что она не проинформировала общественность и не делегировала свои полномочия Конгрессу, как этого требует закон. Однако ее команда заявила, что президент выполняла свои обязанности виртуально, пока восстанавливалась в клинике в Лиме. После допроса Болуарте покинула прокуратуру, не поговорив с журналистами, отмечает The Guardian. Прокуроры также вменяют Болуарте получение взяток в виде часов Rolex и ювелирных изделий. Кроме того, в ее отношении ведется расследование в связи с гибелью более чем 50 протестующих во время подавления демонстраций в 2022 году. Болуарте отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны.

«Польша и ко» призвали ввести санкции против российского СПГ

Десять стран ЕС стремятся лишить Россию миллиардов евро прибыли от экспорта сжиженного природного газа (СПГ), пишет Politico. В совместном предложении, с которым ознакомилось издание, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния и Ирландия призвали к «дальнейшим действиям по закрытию лазеек и взятию под прицел» прибыльных продаж российского газа. Как отмечает Politico, Варшава - важный подписант этого документа, поскольку она приняла на себя председательство в Совете ЕС в начале 2025 года. Это позволяет Польше определять повестку дня.

В подписанном документе подчеркивается, что Москва заработала 200 миллиардов евро на продаже ископаемого топлива в ЕС с февраля 2022 года, а импорт СПГ из России вырос на 11 процентов в первой половине 2024-го. Также в документе отмечается, что военные возможности России «тесно связаны» с ее доходами от энергоносителей. Страны призвали ЕС «сделать еще один шаг» и заняться растущим импортом российского СПГ, запретив эти поставки. Москва остается основным поставщиком морского СПГ в ЕС: Евросоюз импортировал 472 тысячи метрических тонн сверхохлажденного газа из РФ только с начала 2025 года, что значительно превышает средний показатель прошлых лет. Польша и другие девять стран предложили ввести санкции против перевозящих СПГ танкеров, «запретив швартовку и морские перевозки на территории ЕС».