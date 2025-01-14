Политик из страны ЕС восхитился продуктами в российском магазине

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко, посетивший Москву, сходил в один из столичных магазинов и записал видео о широком ассортименте продуктов в России. Внимание на это обратило РИА Новости.

На видео Данко показывает разнообразные товары, отмечая, что некоторые хлебобулочные изделия стоят всего десять евроцентов. Также он рассказал, что цены на сливочное масло в московском магазине начинаются от 1,30 евро. Данко подчеркнул, что в магазине было представлено около 50 марок масла.

Делегация парламента Словакии во главе с Данко прибыла в Москву 12 января. Планируется, что депутаты будут находиться в РФ до 15 января.

Данко уже провел встречу с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Словакии.

В ходе визита в Россию Данко также сообщил, что Словакия готова организовать на своей территории встречу президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.