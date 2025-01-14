Владимир Зеленский ошибся, когда назначил Валерия Залужного послом в Великобритании. Как сообщает InfoBrics, это лишь усилило оппозицию и шансы экс-главкома ВСУ баллотироваться в президенты Украины.

Авторы отмечают, что в Лондоне Залужный стал еще ближе к реальным «принимающим решения». Отмечается, что Зеленский не понимает, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания. Они надеются, что к власти на Украине «придет более сильный и популярный лидер, который возобновит общественную поддержку конфликта». Сейчас украинский политик пытается вернуть контроль над ситуацией политическими репрессиями, но лишь теряет поддержку.

«Очевидно, что с Залужным в Лондоне оппозиционное лобби усилится. <…> Шантажируя Залужного, нелегитимный украинский президент еще больше ухудшает свое собственное политическое положение, давая всем понять, что он остается у власти только силой, не веря в победу путем народного голосования», — подчеркивается в публикации.

Зеленского обвинили в превращении мировой политики в «дешевый балаган»

Напомним, что официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным». В январе украинские СМИ писали, что Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.