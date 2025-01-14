Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о Путине

Действия президента России Владимира Путина во время украинского кризиса «абсолютно бессовестные».

Такое мнение в интервью Süddeutsche Zeitung высказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

«Путин действует абсолютно бессовестно», - заявила Фезер.

Она также обвинила Россию в ведении «гибридной войны против Запада», которая включает в себя саботаж, шпионаж и влияние на избирательную кампанию, и выразила уверенность, что Германия должна «защитить себя».

Германия испугалась ответа России на поставки оружия Украине

В Германии 23 февраля должны пройти внеочередные парламентские выборы. По их итогам в ФРГ должен появиться также новый канцлер. Выборы были назначены после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия нынешнему канцлеру Германии Олафу Шольцу.

По закону Бундестаг продолжит работу до тех пор, пока не будет сформирован новый парламент.