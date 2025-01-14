Трамп сравнил пожары в Калифорнии с ядерным ударом

Масштаб разрушений из-за бушующих в округе Лос-Анджелес лесных пожаров превышает урон от ядерного удара.

Об этом заявил в интервью телеканалу Newsmax избранный президент США Дональд Трамп.

«Я считаю, что ущерб больше, чем если бы они пострадали от ядерного оружия. Я никогда не видел ничего подобного. Мили и мили домов просто сгорели дотла», - заявил он.

Избранный президент США предположил, что число погибших заметно вырастет, так как не вся территория еще обследована. Он также выразил уверенность, что ситуация в Калифорнии «гораздо хуже, чем показывают по телевизору».

Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании тушить пожары

Сильные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. Огонь выжег часть Лос-Анджелеса и Малибу. На данный момент официальное число погибших в результате пожаров составляет 24 человека. Уничтожено по меньшей мере 12 тысяч зданий, включая частные дома. По предварительной оценке метеорологической компании AccuWeather, экономический ущерб уже достиг 150 миллиардов долларов.

Справиться с огнем мешает засуха и сильный ветер. К тушению пожаров привлечены спасатели из других штатов, работает авиация.