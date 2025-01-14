Американский политолог Гарланд Никсон заявил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена в последние дни работы попытается «замести следы» своей противоправной деятельности. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

В частности, в последние дни президентства Байдена будет объявлено о значительном количестве помилований, подчеркнул Никсон. Он добавил, что в последние месяцы администрация Байдена делала все возможное, чтобы новому президенту Дональду Трампу было сложнее «смягчить любую из внешнеполитических катастроф».

«Мы можем только надеяться, что администрация Байдена завершила свои внешнеполитические глупости, потому что человечеству едва удалось избежать вымирания от рук этих сумасшедших людей», - заявил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден пытается создать проблемы для своего преемника Трампа. Так Песков прокомментировал новости о новых санкциях США против российской нефти и танкеров. Речь идет о мерах, которых администрация Байдена ранее избегала, опасаясь роста мировых цен на энергоносители.

Незадолго до завершения своего срока Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS - администрация США отказывалась от этой идеи, пока на выборах не победил Трамп. Также незадолго до инаугурации Трампа уходящая администрация США ввела санкции против 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который проходят платежи за российский газ.